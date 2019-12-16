2019-12-16: В розницу отмечался незначительный рост цен на светлые нефтепродукты и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 декабря 2019 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.13 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 28.70 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 27.96 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 декабря 2019 г. подорожал на 0.16% (2.0 коп/л) до 12.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.13 21.00 -0.02 -0.72 Бензин А-95 евро 28.70 23.50 -0.01 -0.78 Дизельное топливо Евро 27.96 22.38 -0.02 -0.70 Сжиженный газ 12.54 11.15 0.16 1.38

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.



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