2019-12-16: В розницу отмечался незначительный рост цен на светлые нефтепродукты и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 16 декабря 2019 г. отмечался незначительный рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 27.13 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 28.70 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 27.96 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 16 декабря 2019 г. подорожал на 0.16% (2.0 коп/л) до 12.54 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.13
|21.00
|-0.02
|-0.72
|Бензин А-95 евро
|28.70
|23.50
|-0.01
|-0.78
|Дизельное топливо Евро
|27.96
|22.38
|-0.02
|-0.70
|Сжиженный газ
|12.54
|11.15
|0.16
|1.38
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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