2019-12-16: Харьковская область лидирует в повышении цен на СУГ

Обновлено: Декабрь 16, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-16: Харьковская область лидирует в повышении цен на СУГ

16 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись незначительно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АГЗС Харьковской областях в сегменте СУГ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СПБТ на АЗС Харьковская область заняла 8-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Сумской (12,19 грн/л), Черновицкой (12,25грн/л) и Винницкой (12,28 грн/л) областях.

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Повышение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 1,01 грн выше  максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 16 и 17 ноября 2019г и составляла 11,4 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Авиас Плюс (11.15)
  • Укрнафта   (11.25)
  • Авиас (11.65)
  • U.GO (10.8)
  • Вал Оил (11.8)
  • Укргаздобыча  (10.8)
  • Хадо-Петрол  (11.89)
  • SUN OIL  (11.99)
  • PRIME (12.2
  • Род-Ник (12.21)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 11,15 грн/л. до максимальных 12,99 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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