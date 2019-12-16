2019-12-16: Харьковская область лидирует в повышении цен на СУГ

16 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись незначительно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АГЗС Харьковской областях в сегменте СУГ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СПБТ на АЗС Харьковская область заняла 8-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Сумской (12,19 грн/л), Черновицкой (12,25грн/л) и Винницкой (12,28 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Харьковской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 12,41 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Харьковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,01 грн выше максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 16 и 17 ноября 2019г и составляла 11,4 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (11.15)

Укрнафта (11.25)

Авиас (11.65)

U.GO (10.8)

Вал Оил (11.8)

Укргаздобыча (10.8)

Хадо-Петрол (11.89)

SUN OIL (11.99)

PRIME (12.2

Род-Ник (12.21)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Харьковской области колебались в диапазоне от минимальных 11,15 грн/л. до максимальных 12,99 грн/л.