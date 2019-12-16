ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Трейдери зараз не конкурують ціною в тій мірі, в якій вони могли б конкурувати — Рябцев

Обновлено: Декабрь 16, 2019. Тэги: , , , , , ,

ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Трейдери зараз не конкурують ціною в тій мірі, в якій вони могли б конкурувати — Рябцев

Українский ринок найчастіше реагує на короткотермінові тенденції, але  існують загальні тенденції, які спостергіються на ринку нафтопродуктів упродовж останіх кількох років.

Про це в інтерв’ю журналістам «Терміналу» сказав, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

«Ця тенденція полягає в тому,  що ціни на ринку в Україні завищені, тобто трейдери реагують на зовнішню кон’юнктуру. Приміром, якщо гривня укріплюється, вони знижують ціни, якщо гривня слабшає, вони підвищують ціни. Але…в цих цінах є велика «подушка безпеки», яка становить в залежності від бренда гривні 3-4 на літрі. Якось ця «подушка» утворилася достатньо непомітно для споживача, але відсутність органу державної влади відповідального за формування і реалізацію політки розвитку цього ринку — саме вони спричинили те, що трейдери відчули себе не підконтрольними і користуючись ассеметричністю інформації, коли споживач знає про ціну палива значно менше, а ніж виробник, трейдери  необгрунтовано завищують ціни», — сказав директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».

«Той приріст експлуатаційних характеристик, яке отримує споживач від палива «з ім’ям» і «звичайного» палива не достатній для обгрунтування різниці в ціні. Насправді той пакет «присадок» коштує десь 7 копійок, а різниця в цінах — гривня і більше. Це мало під собою підставу раніше, коли в країні можна було реалізовувати паливо евро 1,евро 3. Ось тоді компанії, які реалізували паливо евро 4 і евр о5 могли собі дозволити таку велику різницю. Але тепер в Україні реалізується лише паливо евро 5, а відмінність в цінах між «звичайним» і «іменним паливом» залишилася, і вона, на мій погляд нічим не обгрунтован, окрім бажання більше заробити»- резюмував директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

Читайте ще в «Терміналі», АМКУ використовує для оцінки цінових тенденцій на ринку те ж саме програмне забезпечення, що і більшість українських трейдерів. Як тільки трейдери помічають, що можна знижувати ціни, АМКУ також це бачить. Про це в інтерв’ю журналістам «Терміналу» сказав, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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