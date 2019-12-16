ЕКСПЕРТНА ДУМКА: Трейдери зараз не конкурують ціною в тій мірі, в якій вони могли б конкурувати — Рябцев

Українский ринок найчастіше реагує на короткотермінові тенденції, але існують загальні тенденції, які спостергіються на ринку нафтопродуктів упродовж останіх кількох років.

Про це в інтерв’ю журналістам «Терміналу» сказав, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

«Ця тенденція полягає в тому, що ціни на ринку в Україні завищені, тобто трейдери реагують на зовнішню кон’юнктуру. Приміром, якщо гривня укріплюється, вони знижують ціни, якщо гривня слабшає, вони підвищують ціни. Але…в цих цінах є велика «подушка безпеки», яка становить в залежності від бренда гривні 3-4 на літрі. Якось ця «подушка» утворилася достатньо непомітно для споживача, але відсутність органу державної влади відповідального за формування і реалізацію політки розвитку цього ринку — саме вони спричинили те, що трейдери відчули себе не підконтрольними і користуючись ассеметричністю інформації, коли споживач знає про ціну палива значно менше, а ніж виробник, трейдери необгрунтовано завищують ціни», — сказав директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».



«Той приріст експлуатаційних характеристик, яке отримує споживач від палива «з ім’ям» і «звичайного» палива не достатній для обгрунтування різниці в ціні. Насправді той пакет «присадок» коштує десь 7 копійок, а різниця в цінах — гривня і більше. Це мало під собою підставу раніше, коли в країні можна було реалізовувати паливо евро 1,евро 3. Ось тоді компанії, які реалізували паливо евро 4 і евр о5 могли собі дозволити таку велику різницю. Але тепер в Україні реалізується лише паливо евро 5, а відмінність в цінах між «звичайним» і «іменним паливом» залишилася, і вона, на мій погляд нічим не обгрунтован, окрім бажання більше заробити»- резюмував директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.

Читайте ще в «Терміналі», АМКУ використовує для оцінки цінових тенденцій на ринку те ж саме програмне забезпечення, що і більшість українських трейдерів. Як тільки трейдери помічають, що можна знижувати ціни, АМКУ також це бачить. Про це в інтерв’ю журналістам «Терміналу» сказав, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» Геннадій Рябцев.