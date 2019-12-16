Гарантований покупець здійснив авансовий платіж виробникам за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за прогнозну товарну продукцію за першу декаду грудня. Платіж здійснено 13 грудня 2019 року.
Про це повідомила пресслужба ДП «Гарантований покупець».
Зазначимо, що сума авансового платежу склала 524 млн грн. При цьому, ПрАТ «НЕК «Укренерго» сплатило Гарантованому покупцю 200 млн грн.
«Вчасно і повному обсязі розрахуватися з відновлюваною генерацією нам дозволили кошти, отримані від реалізації електроенергії на ринку «на добу наперед» — 324 млн грн», — прокоментував Костянтин Петриковець, директор Гарантованого покупця.
Нагадаємо, Гарантований покупець не отримав від ПрАТ «НЕК «Укренерго» оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 20 днів листопада. Наразі борг оператора системи передачі перед Гарантованим покупцем становить понад 1,4 млрд грн. Питання затвердження розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за листопад Регулятор розгляне 17 грудня 2019 року.
Читайте в «Терміналі», ДП «Гарантований покупець» за час своєї роботи, починаючи з 1 липня, виплатив близько 8,22 млрд грн для виробників з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).