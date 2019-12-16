Гарантований покупець здійснив авансовий платіж виробникам за «зеленим» тарифом

Обновлено: Декабрь 16, 2019. Тэги: , , ,

Гарантований покупець здійснив авансовий платіж виробникам за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за прогнозну товарну продукцію за першу декаду грудня. Платіж здійснено 13 грудня 2019 року.

Про це повідомила пресслужба ДП «Гарантований покупець».

Зазначимо, що сума авансового платежу склала 524 млн грн. При цьому, ПрАТ «НЕК «Укренерго» сплатило Гарантованому покупцю 200 млн грн.

«Вчасно і повному обсязі розрахуватися з відновлюваною генерацією нам дозволили кошти, отримані від реалізації електроенергії на ринку «на добу наперед» — 324 млн грн», — прокоментував Костянтин Петриковець, директор Гарантованого покупця.

Нагадаємо, Гарантований покупець не отримав від ПрАТ «НЕК «Укренерго» оплату послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за 20 днів листопада. Наразі борг оператора системи передачі перед Гарантованим покупцем становить понад 1,4 млрд грн. Питання затвердження розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за листопад Регулятор розгляне 17 грудня 2019 року.

Читайте в «Терміналі», ДП «Гарантований покупець» за час своєї роботи, починаючи з 1 липня, виплатив близько 8,22 млрд грн для виробників з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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