Група Нафтогаз стала партнером Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу

Група Нафтогаз і Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) підписали Меморандум про партнерство, метою якого є просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу.

Про це повідомила пресслужба НАКу.

З боку Нафтогазу меморандум підписав перший заступник голови правління Сергій Перелома, з боку UNIC – голова Виконавчого комітету Іван Сакаль і голова Секретаріату Мережі Гаяне Каракашян.

Як зазначив Сергій Перелома, партнерство з UNIC є частиною реалізації стратегії групи Нафтогаз, спрямованої на побудову ефективного, прозорого та соціально відповідального бізнесу та боротьбу з корупційними проявами. Він також нагадав, що Нафтогаз став однією з перших державних компаній, яка запровадила комплєнс-функцію.

«Співпраця між UNIC та Нафтогазом сприятиме покращенню репутації групи Нафтогаз, посиленню її іміджу як компанії з потужною комплаєнс та антикорупційною програмою і, внаслідок цього, – полегшенню доступу до міжнародного фінансування. Крім того, розвиток комплаєнс-системи в групі забезпечить підвищення ефективності її роботи в цілому», – підкреслив Сергій Перелома.

Учасники UNIC мають регулярно проходити аудит рівня зрілості комплаєнс-системи та веріфікацію інформації щодо діяльності компанії з публічного простору.

«Група Нафтогаз стала ще однією великою компанією, яка приєдналася до партнерства з UNIC. Це є показовим прикладом для інших бізнесів, як державне підприємство виступає популяризатором ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу. Впровадження принципів доброчинності в роботі компанії – це гарна інвестиція у майбутнє, яка сприяє формуванню цінності для суспільства та держави», – зазначив Іван Сакаль.