Група Нафтогаз стала партнером Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу

Обновлено: Декабрь 16, 2019. Тэги: , ,

Група Нафтогаз стала партнером Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу

Група Нафтогаз і Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) підписали Меморандум про партнерство, метою якого є просування ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу.

Про це повідомила пресслужба НАКу.

З боку Нафтогазу меморандум підписав перший заступник голови правління Сергій Перелома, з боку UNIC – голова Виконавчого комітету Іван Сакаль і голова Секретаріату Мережі Гаяне Каракашян.

Як зазначив Сергій Перелома, партнерство з UNIC є частиною реалізації стратегії групи Нафтогаз, спрямованої на побудову ефективного, прозорого та соціально відповідального бізнесу та боротьбу з корупційними проявами. Він також нагадав, що Нафтогаз став однією з перших державних компаній, яка запровадила комплєнс-функцію.

«Співпраця між UNIC та Нафтогазом сприятиме покращенню репутації групи Нафтогаз, посиленню її іміджу як компанії з потужною комплаєнс та антикорупційною програмою і, внаслідок цього, – полегшенню доступу до міжнародного фінансування. Крім того, розвиток комплаєнс-системи в групі забезпечить підвищення ефективності її роботи в цілому», – підкреслив Сергій Перелома.

Учасники UNIC мають регулярно проходити аудит рівня зрілості комплаєнс-системи та веріфікацію інформації щодо діяльності компанії з публічного простору.

«Група Нафтогаз стала ще однією великою компанією, яка приєдналася до партнерства з UNIC. Це є показовим прикладом для інших бізнесів, як державне підприємство виступає популяризатором ідеї етичного та відповідального ведення бізнесу. Впровадження принципів доброчинності в роботі компанії – це гарна інвестиція у майбутнє, яка сприяє формуванню цінності для суспільства та держави», – зазначив Іван Сакаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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