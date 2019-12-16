Укренерго пропонує великим споживачам стати учасниками ринку допоміжних послуг

Обновлено: Декабрь 16, 2019. Тэги: ,

Укренерго пропонує великим споживачам стати учасниками ринку допоміжних послуг

НЕК «Укренерго» запропонувала великим промисловим споживачам, які можуть контролювати свою потужність і управляти нею, стати постачальниками послуг балансування та допоміжних послуг на ринку електричної енергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

В зустрічі, присвяченій цьому питанню, взяли участь такі підприємства, як АТ «Нікопольський феросплавний завод», АТ «Укртранснафта», ПрАТ «Карлсберг Україна» та інші.

Великі промислові підприємства, що мають можливість змінювати своє споживання більше ніж на 1 МВт, можуть брати участь в балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг (РДП), застосовуючи технології управління попитом (англ. — demand response). Здатність управляти своєю потужністю надає їм можливість швидко зменшувати або збільшувати своє споживання електроенергії за командою диспетчера або дією автоматики. Це, по суті є, послугою, яка може бути надана на балансуючий ринок або на ринок допоміжних послуг, і дає можливість споживачу отримувати додатковий прибуток.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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