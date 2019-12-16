Укренерго пропонує великим споживачам стати учасниками ринку допоміжних послуг

НЕК «Укренерго» запропонувала великим промисловим споживачам, які можуть контролювати свою потужність і управляти нею, стати постачальниками послуг балансування та допоміжних послуг на ринку електричної енергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

В зустрічі, присвяченій цьому питанню, взяли участь такі підприємства, як АТ «Нікопольський феросплавний завод», АТ «Укртранснафта», ПрАТ «Карлсберг Україна» та інші.

Великі промислові підприємства, що мають можливість змінювати своє споживання більше ніж на 1 МВт, можуть брати участь в балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг (РДП), застосовуючи технології управління попитом (англ. — demand response). Здатність управляти своєю потужністю надає їм можливість швидко зменшувати або збільшувати своє споживання електроенергії за командою диспетчера або дією автоматики. Це, по суті є, послугою, яка може бути надана на балансуючий ринок або на ринок допоміжних послуг, і дає можливість споживачу отримувати додатковий прибуток.