2019-12-17: Brent торгуется выше $65 за баррель

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , , , , , , , , , ,

2019-12-17: Brent торгуется выше $65 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 65,38 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,22 доллара за баррель, прибавив 0,02%.

Цены на нефть демонстрируют незначительные изменения в ходе торгов во вторник после умеренного роста накануне, поддержку рынку продолжают оказывать надежды инвесторов на то, что ослабление напряженности между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли стимулирует мировой спрос, пишет «Investing.com».

Аналитики ожидают сокращения запасов сырья в США, что также является позитивным фактором для рынка.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $65,33 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы подорожали на $0,12 (0,18%), до $65,34 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,03 (0,05%) — до $60,18 за баррель. К закрытию рынка в понедельник цена контракта составила $60,21 за баррель, поднявшись на $0,14 (0,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В минувшую пятницу котировки достигли максимальных отметок с сентября, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары с 15 декабря, как планировалось, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Трамп сообщил, что соглашение предусматривает наращивание Китаем закупок американской сельхозпродукции, энергоносителей и промышленных товаров. Он ожидает, что объемы закупок Пекином сельхозтоваров достигнут $50 млрд в год «довольно скоро».

После заключения промежуточного торгового соглашения с США правительство Китая отложило планировавшееся на 15 декабря повышение пошлин на американские автомобили и автокомпоненты.

В среду будут опубликованы официальные данные о запасах нефти в США. В случае, если прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, подтвердятся, в стране будет зафиксировано недельное снижение запасов лишь в третий раз в текущем квартале.

Между тем управление по энергетике Минэнерго США (EIA) в понедельник сообщило, что ждет роста добычи в Штатах на 30 тыс. баррелей в сутки, до примерно 9,14 млн в январе.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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