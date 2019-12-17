2019-12-17: Черниговская область лидирует в снижении цен на ДТ

17 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Черниговской области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Черниговская область заняла 4-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (27,29 грн/л), Сумской (27,58 грн/л) и Харьковской (27,59 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на ДТ в Черниговской области за день составило 0,16 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,62 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 0,3 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 17 по 26 ноября и составляла 27,92 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- ТТ-НАФТА (24.0)
- БРСМ-Нафта (24.99)
- SUN OIL (25.82)
- Chipo (26.2)
- AMIC (27.79)
- Укрнафта (28.0)
- ANP (28.0)
- Авиас (28.0)
- Дайна (28.0)
- Авиас Плюс (28.0)
- WOG (29.35)
Розничные цены на ДТ на заправках Черниговской области колебались в диапазоне от минимальных 24,0 грн/л. до максимальных 30,79 грн/л.