2019-12-17: Черниговская область лидирует в снижении цен на ДТ

17 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Черниговской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Черниговская область заняла 4-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (27,29 грн/л), Сумской (27,58 грн/л) и Харьковской (27,59 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Черниговской области за день составило 0,16 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,62 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,3 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 17 по 26 ноября и составляла 27,92 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

ТТ-НАФТА (24.0)

БРСМ-Нафта (24.99)

SUN OIL (25.82)

Chipo (26.2)

AMIC (27.79)

Укрнафта (28.0)

ANP (28.0)

Авиас (28.0)

Дайна (28.0)

Авиас Плюс (28.0)

WOG (29.35)

Розничные цены на ДТ на заправках Черниговской области колебались в диапазоне от минимальных 24,0 грн/л. до максимальных 30,79 грн/л.