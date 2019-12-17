Кабмін з’ясовує, чому Україні не вдалося наростити видобуток газу

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , , ,

Кабмін з’ясовує, чому Україні не вдалося наростити видобуток газу

Кабінет міністрів України з’ясовує причини провалу урядової програми «20/20″, якою передбачалося нарощування видобутку газу компанією «Укргазвидобування» до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише УНІАН.

«У нас є держкомпанія «Укргазвидобування»… Якщо подивитися на роботу цієї компанії за останні роки, то ми побачимо, що було спрямовано чимало коштів на те, щоб добувати більше, а цього не сталося. Високі очікування не виправдалися. Чому так сталося, ми зараз розбираємося. Намагаємося зрозуміти, чи це просто чиясь помилка чи, умовно, менеджмент компанії неправильно поводився. Або, можливо, був якийсь намір, і ми прийдемо до висновку, чи є це наслідком навмисного негативної дії», — сказав він.

При цьому Гончарук зазначив, що видобуток у приватному секторі зростає. Це означає що потрібно створювати ринок. «Ми добуваємо дві третини газу, який споживаємо. Фактично ще третина ми імпортуємо. Ми купуємо це за валюту. Було б краще, якби ми добували стільки, скільки нам потрібно», — зазначив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”. “Ми видобуваємо дві третини того газу, який споживаємо”, — сказав Гончарук. Зокрема, він додав, що приватний ринок газовидобування росте. “Це говорить про те, що треба створювати ринок”, — додав прем’єр.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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