Кабмін з’ясовує, чому Україні не вдалося наростити видобуток газу

Кабінет міністрів України з’ясовує причини провалу урядової програми «20/20″, якою передбачалося нарощування видобутку газу компанією «Укргазвидобування» до 2020 року до 20 мільярдів кубометрів на рік.



Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише УНІАН.

«У нас є держкомпанія «Укргазвидобування»… Якщо подивитися на роботу цієї компанії за останні роки, то ми побачимо, що було спрямовано чимало коштів на те, щоб добувати більше, а цього не сталося. Високі очікування не виправдалися. Чому так сталося, ми зараз розбираємося. Намагаємося зрозуміти, чи це просто чиясь помилка чи, умовно, менеджмент компанії неправильно поводився. Або, можливо, був якийсь намір, і ми прийдемо до висновку, чи є це наслідком навмисного негативної дії», — сказав він.

При цьому Гончарук зазначив, що видобуток у приватному секторі зростає. Це означає що потрібно створювати ринок. «Ми добуваємо дві третини газу, який споживаємо. Фактично ще третина ми імпортуємо. Ми купуємо це за валюту. Було б краще, якби ми добували стільки, скільки нам потрібно», — зазначив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”. “Ми видобуваємо дві третини того газу, який споживаємо”, — сказав Гончарук. Зокрема, він додав, що приватний ринок газовидобування росте. “Це говорить про те, що треба створювати ринок”, — додав прем’єр.