При РНБО потрібно створити експертну групу щодо верифікації результатів дослідницької діяльності в галузі енергетики — Сапєгін

17 грудня у Національному інституті стратегічних досліджень відбувся круглий стіл: «Енергетичний перехід: виклики для України».
Директор ТНЦ » Псіхея» Сергій Сапєгін щодо цієї події написав коментар на своїй сторігнці у Фейсбук.
«Дуже цікава дискусія. Дякую Інституту Стратегічних Досліджень за можливість висловитись. Вважаю за доцільне організаторам узагальнити виступи, надати доступ до презентацій і тез виступів, Крім того, підготувати рішення за результатами заходу», — сказав директор ТНЦ » Псіхея».
Також Сергій Сапєгін вніс пропозиції за підсумками круглого столу.
«Зі свого боку у відповідності до теми моєї доповіді пропоную такі пункти:
1. Враховуючи значну незахищеність споживачів і внаслідок чого соціальну значущість енергетичного переходу, забезпечити відповідальність органів державної влади за ефективність прийнятих рішень стосовно майбутнього енергетики країни.
2. Розуміючи низький рівень розвитку галузевої науки, а також значний вплив результатів моделювання і аналізу сценаріїв можливого розвитку енергетики і її впливу на економіку та соціальну сферу, ініціювати створення при РНБО України експертної групи щодо верифікації результатів дослідницької діяльності.
3. При прийнятті управлінських рішень мінімізувати показники енергетичної бідності, максимізувати купівельну спроможність споживачів при заданих обмеженнях на наявність і якість енергетичних ресурсів, а також обсягах іноземних інвестицій в економіку країни», — резюмував директор ТНЦ » Псіхея» Сергій Сапєгін.