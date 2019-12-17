При РНБО потрібно створити експертну групу щодо верифікації результатів дослідницької діяльності в галузі енергетики — Сапєгін

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , , , , ,

При РНБО потрібно створити експертну групу щодо верифікації результатів дослідницької діяльності в галузі енергетики — Сапєгін

17 грудня у Національному інституті стратегічних досліджень відбувся круглий стіл: «Енергетичний перехід: виклики для України».

Директор ТНЦ » Псіхея» Сергій Сапєгін  щодо цієї події написав коментар на своїй сторігнці у Фейсбук.

«Дуже цікава дискусія. Дякую Інституту Стратегічних Досліджень за можливість висловитись. Вважаю за доцільне організаторам узагальнити виступи, надати доступ до презентацій і тез виступів, Крім того, підготувати рішення за результатами заходу», — сказав директор ТНЦ » Псіхея».

Також Сергій Сапєгін вніс пропозиції за підсумками круглого столу.

«Зі свого боку у відповідності до теми моєї доповіді пропоную такі пункти:
1. Враховуючи значну незахищеність споживачів і внаслідок чого соціальну значущість енергетичного переходу, забезпечити відповідальність органів державної влади за ефективність прийнятих рішень стосовно майбутнього енергетики країни.
2. Розуміючи низький рівень розвитку галузевої науки, а також значний вплив результатів моделювання і аналізу сценаріїв можливого розвитку енергетики і її впливу на економіку та соціальну сферу, ініціювати створення при РНБО України експертної групи щодо верифікації результатів дослідницької діяльності.
3. При прийнятті управлінських рішень мінімізувати показники енергетичної бідності, максимізувати купівельну спроможність споживачів при заданих обмеженнях на наявність і якість енергетичних ресурсів, а також обсягах іноземних інвестицій в економіку країни», — резюмував директор ТНЦ » Псіхея» Сергій Сапєгін.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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