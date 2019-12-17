У листопаді імпорт електроенергії на 5% перевищив експорт

У листопаді 2019 року сумарний імпорт електроенергії склав 661 тис. МВт∙год і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту (629 тис. МВт∙год).



Так в «острів Бурштинської ТЕС» імпортовано 370,6 тис. МВт∙год, а в торгову зону об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України – 290,4 тис. МВт∙год, повідомила пресслужба Укренерго.

При цьому майже удвічі зріс обсяг імпорту з Угорщини, а також на 8% – зі Словаччини та на 4% – з Росії.

При цьому для забезпечення балансу та операційної безпеки енергосистеми у листопаді плановий імпорт електроенергії в Україну обмежувався:

з Білорусі – на 46% (з 294,7 тис. МВт∙год до 157,8 тис. МВт∙год),

з Росії – на 34% (з 201,5 тис. МВт∙год до 132,6 тис. МВт∙год)

до «острова Бурштинської ТЕС» – на 1 % (з 374,9 до 370,6 тис. МВт∙год)

У порівнянні з жовтнем 2019 року у листопаді імпортні поставки зросли на 10% (з 601 до 661 тис. МВт∙год), а порівняно з липнем – у 2,4 рази (з 274,6 до 661 тис. МВт∙год).

Сумарний експорт електроенергії у листопаді становив 629 тис. МВт∙год:

з «острова Бурштинської ТЕС» у європейські країни – 483,7 тис. МВт∙год;

з ОЕС України в Польщу та Молдову – 145,2 тис. МВт∙год.

При цьому зростання експорту на понад 30 % спостерігається у напрямку Румунії.