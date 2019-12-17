У листопаді імпорт електроенергії на 5% перевищив експорт

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , , ,

У листопаді імпорт електроенергії на 5% перевищив експорт

У листопаді 2019 року сумарний імпорт електроенергії склав 661 тис. МВт∙год і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту (629 тис. МВт∙год).

Так в «острів Бурштинської ТЕС» імпортовано 370,6 тис. МВт∙год, а в торгову зону об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України – 290,4 тис. МВт∙год, повідомила пресслужба Укренерго.

При цьому майже удвічі  зріс обсяг імпорту з Угорщини, а також на 8% – зі Словаччини та на 4% – з Росії.

При цьому для забезпечення балансу та операційної безпеки енергосистеми у листопаді плановий імпорт електроенергії в Україну обмежувався:

  • з Білорусі – на 46% (з 294,7 тис. МВт∙год до 157,8 тис. МВт∙год),
  • з Росії – на 34% (з 201,5 тис. МВт∙год до 132,6 тис. МВт∙год)
  • до «острова Бурштинської ТЕС» – на 1 % (з 374,9 до 370,6 тис. МВт∙год)

У порівнянні з жовтнем 2019 року у листопаді імпортні поставки зросли на 10% (з 601 до 661 тис. МВт∙год), а порівняно з липнем – у 2,4 рази (з 274,6 до 661 тис. МВт∙год).

Сумарний експорт електроенергії у листопаді становив 629 тис. МВт∙год:

  • з «острова Бурштинської ТЕС» у європейські країни – 483,7 тис. МВт∙год;
  • з ОЕС України в Польщу та Молдову – 145,2 тис. МВт∙год.

При цьому зростання експорту на понад 30 % спостерігається у напрямку Румунії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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