У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , ,

У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

Процес анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму.

Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook.

«Анбандлінг Нафтогазу на фінішній прямій. До остаточного розділення — всього 2 тижні», — вказали у компанії.

Своєю чергою, у ТОВ «Оператор ГТС України» повідомили, що «15 днів залишилось до завершення анбандлінгу та початку роботи незалежного Оператор ГТС України, з яким вже більше 65% учасників ринку уклали договори».

«Станом на сьогодні йде активний процес по оформленню дохідних договорів (з відкладальною обставиною), значна частина угод знаходиться на завершальному етапі, а з 345 клієнтами ми вже підписали контракти», — зазначили в Операторі ГТС.

Раніше «Термінал» писав, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення АТ «Укртрансгаз» від деяких податкових зобов’язань у ході анбандлінгу.

Про це свідчать дані з картки законопроєкту «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої» (№2359-1) на сайті Верховної Ради.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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