У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

Процес анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму.
Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook.
«Анбандлінг Нафтогазу на фінішній прямій. До остаточного розділення — всього 2 тижні», — вказали у компанії.
Своєю чергою, у ТОВ «Оператор ГТС України» повідомили, що «15 днів залишилось до завершення анбандлінгу та початку роботи незалежного Оператор ГТС України, з яким вже більше 65% учасників ринку уклали договори».
«Станом на сьогодні йде активний процес по оформленню дохідних договорів (з відкладальною обставиною), значна частина угод знаходиться на завершальному етапі, а з 345 клієнтами ми вже підписали контракти», — зазначили в Операторі ГТС.
Раніше «Термінал» писав, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення АТ «Укртрансгаз» від деяких податкових зобов’язань у ході анбандлінгу.
Про це свідчать дані з картки законопроєкту «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої» (№2359-1) на сайті Верховної Ради.