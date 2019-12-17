У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

Процес анбандлінгу НАК «Нафтогаз України», що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму.

Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook.

«Анбандлінг Нафтогазу на фінішній прямій. До остаточного розділення — всього 2 тижні», — вказали у компанії.

Своєю чергою, у ТОВ «Оператор ГТС України» повідомили, що «15 днів залишилось до завершення анбандлінгу та початку роботи незалежного Оператор ГТС України, з яким вже більше 65% учасників ринку уклали договори».

«Станом на сьогодні йде активний процес по оформленню дохідних договорів (з відкладальною обставиною), значна частина угод знаходиться на завершальному етапі, а з 345 клієнтами ми вже підписали контракти», — зазначили в Операторі ГТС.

Раніше «Термінал» писав, Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення АТ «Укртрансгаз» від деяких податкових зобов’язань у ході анбандлінгу.