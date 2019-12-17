Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму — Гончарук

Україна видобуває дві третини газу від необхідного об’єму.
Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в етері ток-шоу “Свобода слова”.
“Ми видобуваємо дві третини того газу, який споживаємо”, — сказав Гончарук.
Зокрема, він додав, що приватний ринок газовидобування росте. “Це говорить про те, що треба створювати ринок”, — додав прем’єр.
“Десятки ліцензій… лежать під сукном в окремих „товаришів“, але ми розуміємо яким чином це повернути державі”, — пояснив він.
«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом на даний момент не досягнуто.