Україна вивчить можливість розширення проекту Південного газотранспортного коридору – Зеленський

Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору та вивчить можливість щодо його розширення.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної заяви для ЗМІ із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, передає кореспондент УНН.

«Україна підтримує реалізацію проекту Південного газотранспортного коридору. Сьогодні ми домовились вивчити можливість щодо його розширення. Це дуже важливий фактор диверсифікації поставок газу європейським споживачам», — заявив Зеленський.

Окрім цього, як сказав Президент України, слід повною мірою використовувати унікальний транзитний потенціал України та Азербайджану та розвивати відповідну інфраструктуру.

У Баку відбулась зустріч президентів України та Азербайджану Володимира Зеленського та Ільхама Алієва.