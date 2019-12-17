Укренерго та Xian Electric Engineering домовилися про  реалізацію проекту реконструкції ПС «Броварська»

Укренерго та китайська енергетична компанія Xian Electric Engineering обговорили на установчій зустрічі етапи реалізації проекту реконструкції ПС 330 кВ «Броварська».

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зокрема, було узгоджено термін тривалості проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, дотримання будівельних та санітарних норм під час проектування та будівництва тощо. Усі роботи проекту будуть проводитися без відключення споживачів від енергопостачання.

Реконструкція підстанції «Броварська» завершить міжнародний інвестиційний проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська», що фінансується ЄБРР та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Безпосередньо цей компонент проекту (реконструкція ПС «Броварська») фінансуватиметься виключно ЄІБ.

Будівництво стало можливим за рахунок коштів, заощаджених за результатами міжнародних торгів за компонентами цього Проекту в попередні роки.

Водночас, економія на торгах з будівництва Броварської підстанції склала 338 млн грн. Так, відповідно до схвалених технічних умов вартість становила 850 млн грн (без ПДВ), Xian Electric Engineering запропонувало 512 млн грн (без ПДВ).

Контракт на реконструкцію ПС «Броварська» був підписаний наприкінці лютого 2019 року. Однак, приступити до його реалізації стало можливим лише сьогодні через те, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості тривалий час блокувало платежі, призначені для міжнародних інвестпроектів Укренерго, що фінансуються кредитними коштами міжнародних фінансових організацій. Пізніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправність таких дій Міненерго. Після передачі Укренерго в управління Міністерства фінансів за міжнародними проектами стало можливим розблокування платежів.