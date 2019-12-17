Укренерго та Xian Electric Engineering домовилися про  реалізацію проекту реконструкції ПС «Броварська»

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , , ,

Укренерго та Xian Electric Engineering домовилися про  реалізацію проекту реконструкції ПС «Броварська»

Укренерго та китайська енергетична компанія Xian Electric Engineering обговорили на установчій зустрічі етапи реалізації проекту реконструкції ПС 330 кВ  «Броварська». 

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

 Зокрема, було узгоджено термін тривалості проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, дотримання будівельних та санітарних норм під час проектування та будівництва тощо. Усі роботи проекту будуть проводитися без відключення споживачів від енергопостачання.

Реконструкція підстанції «Броварська» завершить міжнародний інвестиційний проект «Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська», що фінансується ЄБРР та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Безпосередньо цей компонент проекту (реконструкція ПС «Броварська») фінансуватиметься виключно ЄІБ.

Будівництво стало можливим за рахунок коштів, заощаджених за результатами міжнародних торгів за компонентами цього Проекту в попередні роки.

Водночас, економія на торгах з будівництва Броварської підстанції склала 338 млн грн. Так, відповідно до схвалених технічних умов вартість становила 850 млн грн (без ПДВ), Xian Electric Engineering запропонувало 512 млн грн (без ПДВ).

Контракт на реконструкцію ПС «Броварська» був підписаний наприкінці лютого 2019 року. Однак, приступити до його реалізації стало можливим лише сьогодні через те, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості тривалий час блокувало платежі, призначені для міжнародних інвестпроектів Укренерго, що фінансуються кредитними коштами міжнародних фінансових організацій. Пізніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправність таких дій Міненерго. Після передачі Укренерго в управління Міністерства фінансів за міжнародними проектами стало можливим розблокування платежів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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