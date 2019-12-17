Укргазвидобування подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська

Обновлено: Декабрь 17, 2019. Тэги: , ,

Укргазвидобування подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська

Минулого тижня, 13 грудня, Укргазвидобування подало до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про скасування рішення міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) в частині висновків та пропозицій щодо визначення переможця конкурсу по ділянці Варвинська.

Укргазвидобування вважає висновки міжвідомчої комісії такими, що порушують законні інтереси державної компанії, і просить суд визнати їх протиправними та зобов’язати комісію повторно оцінити заявки учасників.

Підставою для подачі судового позову стала, за оцінками позивача, невідповідність заявки іншого учасника (ТОВ «Юкрейн Енерджі Ел Сі») мінімальним вимогам, затвердженим КМУ для проведення конкурсу. На переконання компанії, кількість нарахованих комісією балів по найбільш важливим критеріям є непропорційно високою відносно заявлених переможцем пропозицій. Зокрема, в частині виробничої програми, досвіду роботи та обсягу інвестицій.

Укргазвидобування вважає, що пропозиція компанії була більш конкурентноспроможною, в тому числі в частині розміру інвестицій на рівні 1,5 млрд грн та програми робіт обсягом 750 км2 3D сейсміки.

Укргазвидобування сподівається на неупереджений розгляд справи та винесення законного і справедливого рішення щодо повторного об’єктивного розгляду заявок учасників міжвідомчою комісією з метою забезпечення рівних прав потенційних інвесторів та отримання державою найбільшої вигоди від укладених угод про розподіл вітчизняних вуглеводнів.

Читайте в «Терміналі», Укргазвидобування підвищує ефективність видобутку на наявних покладах. Компанія виважено підходить до оцінки геологічних ризиків та підбору точок для буріння нових свердловин.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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