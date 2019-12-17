Укргазвидобування подало позов за результатами конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах ділянки Варвинська

Минулого тижня, 13 грудня, Укргазвидобування подало до Окружного адміністративного суду міста Києва позовну заяву про скасування рішення міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) в частині висновків та пропозицій щодо визначення переможця конкурсу по ділянці Варвинська.

Укргазвидобування вважає висновки міжвідомчої комісії такими, що порушують законні інтереси державної компанії, і просить суд визнати їх протиправними та зобов’язати комісію повторно оцінити заявки учасників.

Підставою для подачі судового позову стала, за оцінками позивача, невідповідність заявки іншого учасника (ТОВ «Юкрейн Енерджі Ел Сі») мінімальним вимогам, затвердженим КМУ для проведення конкурсу. На переконання компанії, кількість нарахованих комісією балів по найбільш важливим критеріям є непропорційно високою відносно заявлених переможцем пропозицій. Зокрема, в частині виробничої програми, досвіду роботи та обсягу інвестицій.

Укргазвидобування вважає, що пропозиція компанії була більш конкурентноспроможною, в тому числі в частині розміру інвестицій на рівні 1,5 млрд грн та програми робіт обсягом 750 км2 3D сейсміки.

Укргазвидобування сподівається на неупереджений розгляд справи та винесення законного і справедливого рішення щодо повторного об’єктивного розгляду заявок учасників міжвідомчою комісією з метою забезпечення рівних прав потенційних інвесторів та отримання державою найбільшої вигоди від укладених угод про розподіл вітчизняних вуглеводнів.

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