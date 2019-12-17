Vindkraft Ukraine приостановила реализацию двух проектов ВЭС в Херсонской области из-за неопределенности в отрасли

Компания Vindkraft Ukraine приостановила реализацию проектов по строительству двух ветроэнергетических станций (ВЭС) в Херсонской области из-за неопределенности дальнейших условий развития объектов возобновляемой энергетики в Украине.



Об этом пишет Энергореформа.

«Компания приостановила работу по строительству Чаплинской и Каланчакской ВЭС. Ждем, какими будут условия для развития, каким будет закон о реструктуризации условий договоров по объектам возобновляемой энергетики», – сказал основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен в кулуарах бизнес-форума «Экотрансформация -2019″ в Киеве.

Он уточнил, что мощность каждой из ВЭС, строительство которых приостановлено, составляет 300 МВт.

По его словам, компании пришлось существенно изменить свои планы из-за неопределенности с законопроектом №2543 о реструктуризации «зеленого» тарифа и сокращении pre-PPA, зарегистрированном в Раде, но не получившем поддержку профильного комитета.

«Планы кардинально поменялись. Мы успели сделать то, что запланировано в этом году, а то, что планировали на следующий год, просто пока отложили», – сказал Стурен.

Основатель Vindkraft Ukraine спрогнозировал, что в текущем году не стоит ожидать рассмотрения указанного законопроекта в Раде, хотя изложенные в нем предложения были одобрены отраслью и готовы к обсуждению.

В то же время Стурен отметил, что участники рынка готовы к компромиссу по изменению условий договоров по ВИЭ, но не ощущают такой же готовности со сторон государственных органов. «Есть такое ощущение, что наших государственных партнеров больше устраивает ситуация, при которой компромисс найден не будет», – подчеркнул он, при этом затруднившись оценить, почему государство выбрало такую стратегию.

По его мнению, все стороны просто обязаны найти компромисс и мирный выход из создавшейся ситуации. «На мой взгляд, это должно быть в интересах всех сторон», – сказал инвестор.