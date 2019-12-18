2019-12-18: Луганская область лидирует в снижении цен на ДТ

18 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Луганской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Луганская область заняла предпоследнее-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (27,25 грн/л), Харьковской (27,44 грн/л) и Сумской (27,56 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Луганской области за день составило 0,44 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 28,59 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,76 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была в период с 18 и 19 ноября и составляла 29,35 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (28.0)

Автопорт (28.12)

Нефтепромторг (28.89)

Параллель (28.89)

WOG (29.42)

ОККО (29.79)

Розничные цены на ДТ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 28,0 грн/л. до максимальных 30,79 грн/л.