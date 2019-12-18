2019-12-18: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром изменились в цене до 65,85 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,59 доллара за баррель, потеряв 0,57%.