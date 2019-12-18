2019-12-18: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром изменились в цене до 65,85 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,59 доллара за баррель, потеряв 0,57%.
Цены на нефть вчера выросли благодаря оптимизму трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть, пишет «Investing.com».
«Сильные экономические статданные из США и других стран вместе с оптимизмом в отношении согласованной Вашингтоном и Пекином первой фазы торговой сделки поддерживают подъем цен на нефть с точки зрения фундаментальных факторов», — отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. «С точки зрения технического анализа — сильный повышательный тренд создал «фактор погони», что толкает цены на нефть все выше», — процитировало эксперта MarketWatch.
По итогам торгов 17 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures повысилась на $0,76 (1,16%) — до $66,10 за баррель.
Январский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,73 (1,21%) — до $60,94 за баррель.
Сегодня цены на нефть снижаются на данных отраслевой организации о повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю. Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,700 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду вечером.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:54 мск снизились на $0,35 (0,53%) — до $65,75 за баррель.
Котировки январского контракта на нефть WTI подешевели на $0,44 (0,72%) — до $60,50 за баррель.