2019-12-18: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , , , , , , , , , ,

2019-12-18: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в среду утром изменились в цене до 65,85 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,38%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,59 доллара за баррель, потеряв 0,57%.

Цены на нефть вчера выросли благодаря оптимизму трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть, пишет «Investing.com».

«Сильные экономические статданные из США и других стран вместе с оптимизмом в отношении согласованной Вашингтоном и Пекином первой фазы торговой сделки поддерживают подъем цен на нефть с точки зрения фундаментальных факторов», — отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. «С точки зрения технического анализа — сильный повышательный тренд создал «фактор погони», что толкает цены на нефть все выше», — процитировало эксперта MarketWatch.

По итогам торгов 17 декабря стоимость февральского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures повысилась на $0,76 (1,16%) — до $66,10 за баррель.

Январский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $0,73 (1,21%) — до $60,94 за баррель.

Сегодня цены на нефть снижаются на данных отраслевой организации о повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю. Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,700 млн баррелей. API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду вечером.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent к 7:54 мск снизились на $0,35 (0,53%) — до $65,75 за баррель.

Котировки январского контракта на нефть WTI подешевели на $0,44 (0,72%) — до $60,50 за баррель.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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