2019-12-18: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

18 декабря 2019 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.18% (-4 коп/л) до 20.50 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.45% (-10 коп/л) до 21.39 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросли в цене — на 0.0% (1 коп/л) до 20.48 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.50 -0.18 -0.31 -2.69 Бензин А-95 евро 21.39 -0.45 -0.53 -2.68 Дизельное топливо евро 20.48 0.04 -0.39 -3.29

Для справки :

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