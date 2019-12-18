2019-12-18: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

18 декабря 2019 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.18% (-4 коп/л) до 20.50 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.45% (-10 коп/л) до 21.39 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте немного выросли в цене — на 0.0% (1 коп/л) до 20.48 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.50
|-0.18
|-0.31
|-2.69
|Бензин А-95 евро
|21.39
|-0.45
|-0.53
|-2.68
|Дизельное топливо евро
|20.48
|0.04
|-0.39
|-3.29
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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