ДІЯРУ провела слухання з питання продовження експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , , , ,

ДІЯРУ провела слухання з питання продовження експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС
17 грудня в Южноукраїнську пройшли громадські слухання з питання продовження терміну експлуатації енергоблока №3 Южно-Української атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Організатором заходу була Державна інспекція ядерного регулювання України. Ці слухання стали знаковими для Компанії, адже вперше продовження ресурсу енергоблока відбувається до завершення проектного строку експлуатації. ЮУАЕС-3 — вже одинадцятий атомний енергоблок в Україні, ресурс якого буде продовжений.

Ще одна особливість — активна зона реактора третього енергоблока ЮУАЕС повністю завантажена паливом Westinghouse. До речі, як повідомили журналістам органзатори та учасники слухань, наприкінці поточного року Держатомрегулювання отримає повний пакет обґрунтовуючих документів і цього річ або на початку наступного року НАЕК «Енергоатом» може отримати ліцензію на промислову експлуатацію палива Westinghouse. Громадські слухання є обов’язковим елементом передбаченої законодавством України процедури, що передує отриманню дозволу на довгострокову експлуатацію атомного енергоблока. Впродовж жовтня питання обговорювалось в десяти територіальних громадах зони спостереження ВП ЮУАЕС.

У громадських слуханнях взяли участь голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков, генеральний директор Директорату розвитку ядерної енергетики та атомної промисловості Мінекоенерго України Олександр Шуст, т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Павло Павлишин, голова громадської ради при Держатомрегулюванні Сергій Денісенко.

«Захід проводиться з метою залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть впливати на стан навколишнього середовища, та надання можливості вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади. Усі необхідні документи, що передували підготовці енергоблока №3 ЮУАЕС до продовження експлуатації є у вільному доступі, тож ознайомитися з ними можуть усі охочі», — зауважив голова ДІЯРУ Григорій Плачков.

Представник Мінекоенерго Олександр Шуст зазначив, що продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС України є надзвичайно важливим питанням — і для економічної, і для енергетичної безпеки країни. «Міністерство енергетики та захисту довкілля підтримує продовження терміну експлуатації енергоблока №3 ЮУАЕС за умови неухильного дотримання норм і правил ядерної та радіаційної безпеки».

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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