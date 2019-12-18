«Нафтогаз» готовий взяти участь у новому конкурсі на розробку ділянки «Дельфін»

НАК «Нафтогаз України» готовий взяти участь в новому конкурсі на розробку вуглеводнів на шельфі Чорного моря «Дельфін».
Про це заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв у вівторок на гала-вечорі журналу «НВ» «Світ у 2020 році».
За його словами, компанія має намір брати участь у конкурсі у партнерстві «з великим глобвльним партнером».
Коболєв додав, що шельф є одним з пріоритетних напрямків для збільшення видобутку газу в країні поряд з глибоким бурінням традиційних покладів і розробкою нетрадиційного газу (tight gas).