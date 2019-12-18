СБУ заблокировала продажу активов «Нафтогаза» в Египте

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала продажу активов компании в Египте. По его мнению, рекомендации СБУ могут негативно повлиять на эффективность «Нафтогаза».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В частности, рекомендации СБУ ставят под угрозу выполнение компанией задачи правительства по повышению рентабельности активов, отметил Коболев.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от продажи египетских активов около 100 миллионов долларов прибыли»,– подчеркнул глава правления компании.

НАК «Нафтогаз» размышления о продаже своих египетских активов еще с 2016 года. Тогда Андрей Коболев подчеркнул, что они не приносят особенной прибыли на фоне падения мировых цен на нефть.

В 2017 году компания дважды безуспешно объявляла тендер для оценки целесообразности продажи активов. Однажды вызвалась участвовать в тендере только одна компания.

Читайте еще в «Терминале», НАК «Нафтогаз» готов конструктивно и легальным способом подписать новый контракт с «Газпромом» о поставках газа в Украину, но трудно предугадать действия Газпрома.

Об этом глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сказал во время ток-шоу «Свобода слова». «Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово», сообщил Коболев.

