СБУ заблокировала продажу активов «Нафтогаза» в Египте

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , ,

СБУ заблокировала продажу активов «Нафтогаза» в Египте

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Служба безопасности Украины заблокировала продажу активов компании в Египте. По его мнению, рекомендации СБУ могут негативно повлиять на эффективность «Нафтогаза».

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В частности, рекомендации СБУ ставят под угрозу выполнение компанией задачи правительства по повышению рентабельности активов, отметил Коболев.

«Нафтогаз» рассчитывает получить от продажи египетских активов около 100 миллионов долларов прибыли»,– подчеркнул глава правления компании.

НАК «Нафтогаз» размышления о продаже своих египетских активов еще с 2016 года. Тогда Андрей Коболев подчеркнул, что они не приносят особенной прибыли на фоне падения мировых цен на нефть.

В 2017 году компания дважды безуспешно объявляла тендер для оценки целесообразности продажи активов. Однажды вызвалась участвовать в тендере только одна компания.

Читайте еще в «Терминале», НАК «Нафтогаз» готов конструктивно и легальным способом подписать новый контракт с «Газпромом» о поставках газа в Украину, но трудно предугадать действия Газпрома.

Об этом глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев сказал во время ток-шоу «Свобода слова». «Мне трудно предугадать действия Газпрома. И мы в Нафтогазе всегда говорим, что мы с радостью конструктивно и легальным способом подписали бы новый контракт. Для этого все готово», сообщил Коболев.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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