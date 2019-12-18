Сертифікацію Оператора ГТС України погоджено на міжнародному рівні

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: ,

Сертифікацію Оператора ГТС України погоджено на міжнародному рівні

Секретаріат Енергетичного співтовариства погодив сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

Позитивний висновок щодо цього оприлюднено 17 грудня.

«Це дуже важливе рішення підтверджує, що анбандлінг Нафтогазу здійснюється відповідно до європейських правил. Очікуємо на старт роботи нового оператора ГТС вже в січні 2020 року», — наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Це надзвичайно важливий крок до завершення анбандлінгу НАК «Нафтогаз України» відповідно до європейського законодавства.

Відповідно до вимоги Постанови НКРЕКП №2482 від 22.11.2019 року (розділ 5), якою національний Регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), компанія сьогодні подала Комісії останні необхідні документи.

Таким чином, процес відділення Оператора ГТС у процесі анбандлінгу вийшов на фінальну пряму.

Наразі сформовані всі необхідні передумови для винесення остаточного рішення НКРЕКП щодо сертифікації ОГТСУ та щодо ліцензування компанії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 01.01.2020 року.

Крім того, до початку роботи нового Оператора НКРЕКП має розглянути і остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу українською ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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