Сертифікацію Оператора ГТС України погоджено на міжнародному рівні

Секретаріат Енергетичного співтовариства погодив сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

Позитивний висновок щодо цього оприлюднено 17 грудня.

«Це дуже важливе рішення підтверджує, що анбандлінг Нафтогазу здійснюється відповідно до європейських правил. Очікуємо на старт роботи нового оператора ГТС вже в січні 2020 року», — наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Це надзвичайно важливий крок до завершення анбандлінгу НАК «Нафтогаз України» відповідно до європейського законодавства.

Відповідно до вимоги Постанови НКРЕКП №2482 від 22.11.2019 року (розділ 5), якою національний Регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ), компанія сьогодні подала Комісії останні необхідні документи.

Таким чином, процес відділення Оператора ГТС у процесі анбандлінгу вийшов на фінальну пряму.

Наразі сформовані всі необхідні передумови для винесення остаточного рішення НКРЕКП щодо сертифікації ОГТСУ та щодо ліцензування компанії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 01.01.2020 року.

Крім того, до початку роботи нового Оператора НКРЕКП має розглянути і остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу українською ГТС.