Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи «Укрнафти» у Криму

Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта», згідно з яким присуджено стягнути з Росії на користь «Укрнафти» понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій підприємства у Криму.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву РФ про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, що Верховний Суд Швейцарії своїм рішенням відмовив Російській Федерації, він ще і зобов’язав РФ сплатити ПАТ «Укрнафта» 155 000 швейцарських франків судових витрат.

«ПАТ «Укрнафта» розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення», — додали у ПАТ.

Рішення Верховного Суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року, вказали в «Укрнафті», є «остаточним і оскарженню не підлягає». «Це рішення ставить крапку у спробах РФ позбавити ПАТ «Укрнафта» можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції», — зауважили у компанії.

Так, у компанії нагадали, що 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» в Автономній Республіці Крим.

У травні 2019 року Російська Федерація звернулась до Верховного Суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

Рішенням міжнародного арбітражного суду, яке РФ просила скасувати, на Російську Федерацію покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта» в АР Крим, після чого інвестиції ПАТ «Укрнафта» були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

У компанії нагадали, що раніше Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення вимогу Російської Федерації про скасування рішення міжнародного арбітражного суду про наявність у нього юрисдикції розглядати спір між ПАТ «Укрнафта» і Росією.