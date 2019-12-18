Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи «Укрнафти» у Криму

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , ,

Суд Швейцарії підтвердив стягнення з Росії 44 млн дол. за активи «Укрнафти» у Криму

 Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву Російської Федерації про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта», згідно з яким присуджено стягнути з Росії на користь «Укрнафти» понад 44 мільйони доларів компенсації за експропріацію інвестицій підприємства у Криму.

Про це  повідомляє пресслужба компанії.

«Рішенням від 12 грудня 2019 року Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення заяву РФ про скасування міжнародного арбітражного рішення на користь ПАТ «Укрнафта», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, що Верховний Суд Швейцарії своїм рішенням відмовив Російській Федерації, він ще і зобов’язав РФ сплатити ПАТ «Укрнафта» 155 000 швейцарських франків судових витрат.

«ПАТ «Укрнафта» розраховує на те, що Російська Федерація поставиться до остаточного рішення Верховного Суду Швейцарії з повагою і проявить цивілізованість у виконанні принаймні цього рішення», — додали у ПАТ.

Рішення Верховного Суду Швейцарії від 12 грудня 2019 року, вказали в «Укрнафті», є «остаточним і оскарженню не підлягає». «Це рішення ставить крапку у спробах РФ позбавити ПАТ «Укрнафта» можливості отримати компенсацію за експропрійовані в АР Крим інвестиції», — зауважили у компанії.

Так, у компанії нагадали, що 12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» понад 44 мільйони доларів США компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» в Автономній Республіці Крим.

У травні 2019 року Російська Федерація звернулась до Верховного Суду Швейцарії з вимогою скасувати це рішення міжнародного арбітражного суду.

Рішенням міжнародного арбітражного суду, яке РФ просила скасувати, на Російську Федерацію покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта» в АР Крим, після чого інвестиції ПАТ «Укрнафта» були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії.

У компанії нагадали, що раніше Верховний Суд Швейцарії залишив без задоволення вимогу Російської Федерації про скасування рішення міжнародного арбітражного суду про наявність у нього юрисдикції розглядати спір між ПАТ «Укрнафта» і Росією.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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