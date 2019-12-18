Україна і РФ 19 грудня у Берліні розглянуть продовження транзиту російського газу

Черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну пройде в Берліні.

Це підтвердили в Представництві Єврокомісії в Берліні, повідомляє Укрінформ.

«У четвер, 19 грудня, віце-президент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», — поінформували в Представництві.

Там також повідомили, що перед початком переговорів Шефчович зустрічається з федеральним міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

Власне переговори стосуються «можливої ​​політичної угоди» щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч із пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

Читайте в «Терміналі», ЄC продовжує активне залучення до тристоронніх переговорів стосовно транзиту російського газу на європейський ринок наступного року. Про це у п’ятницю під час брифінгу для преси у Брюсселі заявила речник Єврокомісії Міна Андрєєва, відповідаючи на прохання преси прокоментувати заяву президента Росії Володимира Путіна щодо можливого припинення транзиту газу територією України та на запитання щодо готовності ЄС до такого розвитку подій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

