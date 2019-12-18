Україна отримала доступ до трансбалканського газового коридору

Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали технічну угоду, згідно з якою з 1 січня 2020 року Україна зможе транспортувати газ із Південної Європи і Туреччини, що є також гарантією забезпечення газом Молдови.



Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Вчора Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил. Це означає, що з нового року постачальники можуть вільно транспортувати газ з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову», — ідеться в повідомленні.

Таким чином, із 1 січня через міждержавну точку «Ісакча1- Орловка1» можна буде щодоби транспортувати по маршруту Україна — Румунія до 17,8 млн кубометрів газу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн кубометрів.

«Це не лише нові можливості для українських трейдерів, а і гарантія доступу Молдови до південноєвропейських газових ринків, якщо Газпром припинить транзит територією України», — заявили в компанії.

За інформацією пресслужби, найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей.

Читайте в «Терміналі», заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик взяв участь у 17-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, яке відбулося 13 грудня 2019 року в м. Кишинів (Республіка Молдова). Про це повідомила пресслужба міністерства. Державами-учасницями розглянуто низку питань, зокрема: щорічний звіт роботи Секретаріату Енергетичного Співтовариства, рекомендації для загальної політики щодо цілей до 2030 року та кліматичної нейтральності для Енергетичного Співтовариства і його Договірних Сторін.