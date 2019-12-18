Україна отримала доступ до трансбалканського газового коридору

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , , , ,

Україна отримала доступ до трансбалканського газового коридору

Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали технічну угоду, згідно з якою з 1 січня 2020 року Україна зможе транспортувати газ із Південної Європи і Туреччини, що є також гарантією забезпечення газом Молдови.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Вчора Оператор ГТС України та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду про взаємодію відповідно до європейських правил. Це означає, що з нового року постачальники можуть вільно транспортувати газ з Південної Європи та Туреччини – через Болгарію і Румунію – в Україну та далі у Молдову», — ідеться в повідомленні.

Таким чином, із 1 січня через міждержавну точку «Ісакча1- Орловка1» можна буде щодоби транспортувати по маршруту Україна — Румунія до 17,8 млн кубометрів газу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн кубометрів.

«Це не лише нові можливості для українських трейдерів, а і гарантія доступу Молдови до південноєвропейських газових ринків, якщо Газпром припинить транзит територією України», — заявили в компанії.

За інформацією пресслужби, найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей.

Читайте в «Терміналі», заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик взяв участь у 17-му засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, яке відбулося 13 грудня 2019 року в   м. Кишинів (Республіка Молдова). Про це повідомила пресслужба міністерства. Державами-учасницями розглянуто низку питань, зокрема: щорічний звіт роботи Секретаріату Енергетичного Співтовариства, рекомендації для загальної політики щодо цілей до 2030 року та кліматичної нейтральності для Енергетичного Співтовариства і його Договірних Сторін.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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