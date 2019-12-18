Уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям

Обновлено: Декабрь 18, 2019. Тэги: , ,

Уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям

Уряд на найближчому засіданні розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям.

Про це заявив перший заступник профільного міністра Віталій Шубін, зустрівшись з представниками профспілки працівників вугільної промисловості та трудових колективів шахтарів, які напередодні мітингували у Києві, повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.

Віталій Шубін під час зустрічі, як зазначається, запевнив, що Міністерство працює над вирішенням проблемних питань, що накопичувались роками. Але зауважив, що це буде не швидко.

«Є певний процес вирішення проблем і маємо кожне питання розглядати окремо. Зокрема, завтра (18 грудня — ред.) уряд розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям», — вказав заступник міністра.

За його словами, міністр поставив завдання профільному заступнику зробити аналітику, які шахти мають перспективу, а які ні. «Запевняю Вас, жодного рішення щодо закриття шахт не буде прийматися без попереднього обговорення та вирішення соціального питання», — додав Шубін.

Водночас заступник міністра Станіслав Ковалевський під час зустрічі повідомив, що впродовж листопада-грудня цього року проведено розгляд програм розвитку виробничо-господарської діяльності державних вугледобувних підприємств у 2019 році, проектів програм на 2020 рік та подальшого перспективного розвитку. Складено протокол, яким визначено, які шахти будуть готуватися до приватизації, які мають перспективу розвитку із залученням інвестицій та впровадження державно-приватного партнерства.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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