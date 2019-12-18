Уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям

Уряд на найближчому засіданні розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям.

Про це заявив перший заступник профільного міністра Віталій Шубін, зустрівшись з представниками профспілки працівників вугільної промисловості та трудових колективів шахтарів, які напередодні мітингували у Києві, повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.

Віталій Шубін під час зустрічі, як зазначається, запевнив, що Міністерство працює над вирішенням проблемних питань, що накопичувались роками. Але зауважив, що це буде не швидко.

«Є певний процес вирішення проблем і маємо кожне питання розглядати окремо. Зокрема, завтра (18 грудня — ред.) уряд розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям», — вказав заступник міністра.

За його словами, міністр поставив завдання профільному заступнику зробити аналітику, які шахти мають перспективу, а які ні. «Запевняю Вас, жодного рішення щодо закриття шахт не буде прийматися без попереднього обговорення та вирішення соціального питання», — додав Шубін.

Водночас заступник міністра Станіслав Ковалевський під час зустрічі повідомив, що впродовж листопада-грудня цього року проведено розгляд програм розвитку виробничо-господарської діяльності державних вугледобувних підприємств у 2019 році, проектів програм на 2020 рік та подальшого перспективного розвитку. Складено протокол, яким визначено, які шахти будуть готуватися до приватизації, які мають перспективу розвитку із залученням інвестицій та впровадження державно-приватного партнерства.