2019-12-19: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

19 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Луганской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Луганская область заняла последнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Харьковской (26,43 грн/л), Волынской (26,54 грн/л) и Черниговской (27,72 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Луганской области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,91 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,06 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 ноября и составляла 28,97 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (27.0)

Нефтепромторг (27.87)

Параллель (27.88)

Автопорт (28.0)

WOG (28.69)

ОККО (28.79)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 26,99 грн/л. до максимальных 28,79 грн/л.