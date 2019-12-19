2019-12-19: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: , , , , , , ,

2019-12-19: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 евро

19 декабря 2019г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Луганской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Луганская область заняла последнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Харьковской (26,43 грн/л), Волынской (26,54 грн/л) и Черниговской (27,72 грн/л) областях.

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Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Луганской области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 27,91 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 1,06 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 ноября и составляла 28,97 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Укрнафта (27.0)
  • Нефтепромторг (27.87)
  • Параллель (27.88)
  • Автопорт (28.0)
  • WOG (28.69)
  • ОККО (28.79)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 26,99 грн/л. до максимальных 28,79 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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