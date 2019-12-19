2019-12-19: Сегодня отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 декабря 2019 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.21% (-6.0 коп/л) до 27.01 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.18% (-5.0 коп/л) до 28.58 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.17% (-5.0 коп/л) до 27.84 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 декабря 2019 г. подорожал на 0.24% (3.0 коп/л) до 12.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|27.01
|21.00
|-0.21
|-0.72
|Бензин А-95 евро
|28.58
|23.30
|-0.18
|-0.69
|Дизельное топливо Евро
|27.84
|22.28
|-0.17
|-0.67
|Сжиженный газ
|12.60
|11.15
|0.24
|0.79
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua