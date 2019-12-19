2019-12-19: Сегодня отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 19 декабря 2019 г. отмечалось незначительное падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.21% (-6.0 коп/л) до 27.01 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.18% (-5.0 коп/л) до 28.58 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.17% (-5.0 коп/л) до 27.84 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 19 декабря 2019 г. подорожал на 0.24% (3.0 коп/л) до 12.60 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 27.01 21.00 -0.21 -0.72 Бензин А-95 евро 28.58 23.30 -0.18 -0.69 Дизельное топливо Евро 27.84 22.28 -0.17 -0.67 Сжиженный газ 12.60 11.15 0.24 0.79

Для справки :

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