Добовий відбір газу з ПСГ України скоротився до 55 млн куб. м

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 грудня зменшився до 19,588 млрд куб. м.

Про це свідчать дані АТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Водночас, 17 грудня з ПСГ України було відібрано 55,26 млн куб. м газу, тоді як добою раніше було 60,37 млн куб. м. Скорочення добового відбору відбувається на фоні теплої погоди.

При цьому в даних за 17 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 4,49 млн куб. м, з Угорщини — 5,12 млн куб. м, з Польщі — 0,79 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 63%.