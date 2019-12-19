«Нафтогаз» готов продать «Кировоградгаз» — Коболев

НАК «Нафтогаз Украины» готов продать свою 51%-ную долю в АО «Кировоградгаз».

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга в Киеве, передает Энергореформа.

«С удовольствием бы его продали. Ждем покупателей. Если нам позволит правительство и найдется покупатель, мы бы его продали», — сказал он.

Как сообщалось, вокруг «Кировоградгаза» длительное время идет корпоративный конфликт. «Нафтогаз» смог сменить менеджмент «Кировоградгаза», получив контроль над его управлением, только в июне 2017 года, до того собрания акционеров срывались.