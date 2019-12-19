Переговоры России и Украины по газу в Берлине длятся уже три часа

Переговоры России и Украины по газу, которые проводятся в четверг в Берлине в преддверии трехсторонних консультаций с участием Еврокомиссии, длятся уже три часа.

Об этом передает корреспондент РИА Новости, пишет Прайм.

При этом источник в российской делегации отметил, что встреча с Украиной продолжается с перерывами на консультации с юристами.

От России на ней присутствуют министр энергетики Александр Новак, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В состав украинской делегации входят министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и глава нового «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

Очередная трехсторонняя министерская встреча, посвященная транзиту российского газа, между РФ, Украиной и Еврокомиссией пройдет 19 декабря в Берлине. Как говорила ЕК, она сосредоточится на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных споров.