Проєкт «Мережі енергоменеджерів» стартує у трьох областях

Асоціація міст України за підтримки Уряду Німеччини розпочинає новий всеукраїнський проєкт із розбудови мереж енергоменеджерів, що направлений на зниження енергоспоживання громадами усіх рівнів.

Про це стало відомо на першій установчій зустріч мережі енергоменеджерів.

«Мета проєкту — зменшити споживання енергоносіїв у комунальній сфері. Мережа енергоменеджерів передбачає об’єднання фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження. Сенс полягає в тому, щоб громади-члени мережі домовилися додатково провести енергоаудити щонайменше трьох своїх комунальних установ», — пояснив прессекретар проєкту Сергій Лавський.

За словами технічного експерта з енергоефективності Юлії Сабатюк, кошти, які мають йти на розвиток інфраструктури громад, часто витрачаються на оплату енергоносіїв.

«Якщо залишити все як є, то нас очікує зростання вартості енергоносіїв, збільшення видатків із бюджету на оплату енергоресурсів, зростання кількості аварійних будівель та зношеного обладнання. Якщо ж ми почнемо діяти, то отримаємо скорочення витрат на оплату енергоносіїв, вивільнення додаткового фінансового ресурсу в бюджетах громад, можливість залучення інвестицій в громадотворення, а також комфортні умови у бюджетних закладах», — зазначила вона.

Відібрані на конкурсних засадах міста та ОТГ, підписуючи на першій установчій зустрічі Меморандум про спільні наміри, стають офіційними членами мережі та регулярно (3-4 рази на рік) зустрічаються й обмінюються власним практичним досвідом та професійними знаннями щодо впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження у своїх муніципалітетах. Як показує закордонний досвід, завдяки таким регулярним зустрічам ефективність впровадження заходів з енергоефективності підвищується в 2 рази.