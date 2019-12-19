Проєкт «Мережі енергоменеджерів» стартує у трьох областях

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: ,

Проєкт «Мережі енергоменеджерів» стартує у трьох областях
Асоціація міст України за підтримки Уряду Німеччини розпочинає новий всеукраїнський проєкт із розбудови мереж енергоменеджерів, що направлений на зниження енергоспоживання громадами усіх рівнів.

Про це стало відомо на першій установчій зустріч мережі енергоменеджерів.

«Мета проєкту — зменшити споживання енергоносіїв у комунальній сфері. Мережа енергоменеджерів передбачає об’єднання фахівців органів місцевого самоврядування, відповідальних за впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження. Сенс полягає в тому, щоб громади-члени мережі домовилися додатково провести енергоаудити щонайменше трьох своїх комунальних установ», — пояснив прессекретар проєкту Сергій Лавський.

За словами технічного експерта з енергоефективності Юлії Сабатюк, кошти, які мають йти на розвиток інфраструктури громад, часто витрачаються на оплату енергоносіїв.

«Якщо залишити все як є, то нас очікує зростання вартості енергоносіїв, збільшення видатків із бюджету на оплату енергоресурсів, зростання кількості аварійних будівель та зношеного обладнання. Якщо ж ми почнемо діяти, то отримаємо скорочення витрат на оплату енергоносіїв, вивільнення додаткового фінансового ресурсу в бюджетах громад, можливість залучення інвестицій в громадотворення, а також комфортні умови у бюджетних закладах», — зазначила вона.

Відібрані на конкурсних засадах міста та ОТГ, підписуючи на першій установчій зустрічі Меморандум про спільні наміри, стають офіційними членами мережі та регулярно (3-4 рази на рік) зустрічаються й обмінюються власним практичним досвідом та професійними знаннями щодо впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження у своїх муніципалітетах. Як показує закордонний досвід, завдяки таким регулярним зустрічам ефективність впровадження заходів з енергоефективності підвищується в 2 рази.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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