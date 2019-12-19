Северная Македония построит еще один трубопровод для транспортировки азербайджанского газа

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: , , , ,

Северная Македония построит еще один трубопровод для транспортировки азербайджанского газа

Северная Македония намерена построить газопровод с Болгарией, чтобы получить доступ к азербайджанскому газу.

Об этом пишет Trend со ссылкой на Central European Financial Observer.

Как сообщается, представители торгово-промышленных палат Северной Македонии и Болгарии выступили с инициативой строительства газопровода, соединяющего восточно-македонский город Струмица с соседним болгарским городом Петрич.

Инициатива была представлена ​​ премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву, так и его болгарскому коллеге Бойко Борисову. Планируется создать совместное предприятие, которое будет разрабатывать проект и привлекать средства для его реализации. Проект оценивается в 20-25 миллионов евро, на его завершение потребуется около трех месяцев.

Заев отметил, что между Струмицей и Петричем уже существует газопроводная сеть, которая транспортирует сжиженный природный газ из Болгарии в Северную Македонию.

Он сказал, что второй трубопровод улучшит общие энергетические связи между двумя странами и улучшит доступ обеих стран к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Отметим, что Северная Македония также планирует построить интерконнектор с Грецией с целью подключения к TAP.

ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP — 20 процентов, SOCAR — 20 процентов, Snam — 20 процентов, Fluxys — 19 процентов, Enagás — 16 процентов, Axpo — пять процентов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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