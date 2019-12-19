У Берліні почалися тристоронні газові переговори

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: , , , ,

У Берліні почалися тристоронні газові переговори

Черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через територію України розпочався в Берліні.

Перемовини проходять під головуванням віцепрезидента Комісії ЄС Мароша Шефчовича, повідомляє Укрінформ.

Делегації України та РФ на них очолюють відповідно міністри Олексій Оржель і Олександр Новак.

Очікується, що переговори триватимуть цілий день.

Перед початком переговорів Шефчович зустрівся з німецьким міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмаєром.

«Термінал» писав, переговори стосуються політичної угоди щодо майбутнього контракту між Росією та Україною, яка повинна регулювати тривалість, обсяг та ціну транзиту газу.

Зустріч з пресою попередньо планується на 19.30 за київським часом.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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