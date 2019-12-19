«Укртатнафта» вважає доцільним встановлення єдиної ставки акцизу

На початку грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Уряду до 1 липня 2020 року ухвалити рішення щодо обмеження поставки нафтопродуктів, скрапленого газу та інших енергоресурсів з одного джерела на рівні, що не перевищує 30% від загального обсягу поставок. Про це йдеться в Указі Президента №874/2019 від 2 грудня ц. р., згідно з яким рішення РНБО набрало чинності.

Про це повідомила пресслужба Укртатнафти.

Диверсифікація і обмеження зовнішнього постачання енергоресурсів з одного джерела 30% є загальною світовою практикою і базовим принципом сталого забезпечення ринку в умовах залежності країни від імпорту основних енергоресурсів.

Зараз 50% від всього імпорту дизпалива і скрапленого газу займають російські нафтопродукти, а з урахуванням транзиту і схем поставок нафтової сировини Росія контролює 80% ринку дизпалива та до 75% ринку скрапленого газу України.

Уряд України для вирішення цього стратегічного завдання має законодавчі важелі, а саме — можливість ініціювати зміни до податкового законодавства або ввести відповідні торговельні обмеження.

ПАТ «Укртатнафта» акцентує увагу, що без використання цих важелів неможливо вирішити завдання щодо гарантованого забезпечення постачання енергоресурсів – тобто, питання енергобезпеки держави.

На бензин, що виробляється переважно в Україні або імпортується з Білорусі і Литви, встановлено податок, що в 4 рази перевищує податок на скраплений газ, де Україна залежить від постачання з Росії.

Попит на російський скраплений газ в останні роки виріс в 3 рази завдяки ціні. Зростання споживання російського скрапленого газу призвело до того, що в Україну він постачається за цінами значно вище світових. Тобто, те що Україна не отримує у вигляді акцизного податку, перераховується в Росію в ціні імпортованого скрапленого газу. Втрати українського бюджету становлять 5 млрд. грн. на рік.

ПАТ «Укртатнафта» переконана, що потрібно встановлення єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо, скраплений газ і бензин на рівні 139,5 євро за 1000 літрів.