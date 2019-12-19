«Укртатнафта» вважає доцільним встановлення єдиної ставки акцизу

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: , ,

«Укртатнафта» вважає доцільним встановлення єдиної ставки акцизу

На початку грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Уряду до 1 липня 2020 року ухвалити рішення щодо обмеження поставки нафтопродуктів, скрапленого газу та інших енергоресурсів з одного джерела на рівні, що не перевищує  30% від загального обсягу поставок. Про це йдеться в Указі Президента №874/2019 від 2 грудня ц. р., згідно з яким рішення РНБО набрало чинності.

Про це повідомила пресслужба Укртатнафти.

Диверсифікація і обмеження зовнішнього постачання енергоресурсів з одного джерела 30% є загальною світовою практикою і базовим принципом сталого забезпечення ринку в умовах залежності країни від імпорту основних енергоресурсів.

Зараз  50% від всього імпорту дизпалива і скрапленого газу займають російські нафтопродукти, а з урахуванням транзиту і схем поставок нафтової сировини Росія контролює 80% ринку дизпалива та до 75% ринку скрапленого газу України.

Уряд України для вирішення цього стратегічного завдання має законодавчі важелі, а саме — можливість ініціювати зміни до податкового законодавства або ввести відповідні торговельні обмеження.

ПАТ «Укртатнафта» акцентує увагу, що без використання цих важелів неможливо вирішити завдання щодо гарантованого забезпечення постачання енергоресурсів – тобто, питання енергобезпеки держави.

На бензин, що виробляється переважно в Україні або імпортується з Білорусі і Литви, встановлено податок, що в 4 рази перевищує податок на скраплений газ, де Україна залежить від постачання з Росії.

Попит на російський скраплений газ в останні роки виріс в 3 рази завдяки ціні. Зростання споживання російського скрапленого газу призвело до того, що в Україну він постачається за цінами значно вище світових. Тобто, те що Україна не отримує у вигляді акцизного податку, перераховується в Росію в ціні імпортованого скрапленого газу. Втрати українського бюджету становлять 5 млрд. грн. на рік.

ПАТ «Укртатнафта» переконана, що потрібно встановлення єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо, скраплений газ і бензин на рівні 139,5 євро за 1000 літрів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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