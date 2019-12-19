В Чернобыльской зоне заработала еще одна солнечная электростанция

В зоне отчуждения полностью построена и готова к эксплуатации еще одна наземная солнечная электростанция. Она построена на киотские средства, которые Правительство Испании оплатило Украине за квоты на выбросы парниковых газов. Работа станции будет курировать государственное предприятие.

Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке Остап Семерак.

«Весной этого года украинско-испанская делегация посетила площадку будущей станции. Сейчас ее уже вводят в есксплуатацию. Впереди строительство еще двух. Надеюсь, что они будут построен, ведь средства на реализацию данных проектов также были утверждены нашим правительством еще полгода назад », — сообщил Семерак.

Идея преобразования зоны отчуждения на территорию развития, изменений и инноваций заинтересовала почти сотню иностранных инвесторов. В частности, правительство Франции выделило € 250 тыс. на проведение первого технико-экономического обоснования по изучению возможностей развития возобновляемой энергетики в зоне отчуждения.

В том же 2018 году разработчик технико-экономического обоснования, компания Tractebel France, определила для солнечной генерации территории, свободные от леса, в наиболее загрязненной (десятикилометровой) зоне отчуждения ЧАЭС.

Строительство станций возобновляемой энергетики возможно лишь на 15% загрязненных специальных территорий промышленного назначения. На остальной 85% любое строительство запрещено, поскольку это территории заповедника.

Солнечные парки на территории зоны отчуждения также важны с точки зрения создания новых рабочих мест для энергетиков.

Читайте еще в «Терминале», правительство согласовало подписание Соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании строительства хранилища для отработанного ядерного топлива на Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение приняло правительство на заседании.