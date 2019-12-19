В нефти из «Дружбы» обнаружили содержание тетрахлорида углерода

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: ,

В нефти из «Дружбы» обнаружили содержание тетрахлорида углерода

В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода. Его распространение контролируется международным соглашением.

Об этом пишет АНГИ.

Тетрахлорид углерода — токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль за производством определенных химических веществ.

Анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и Транснефти, оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода, уточняет РБК.

В нефтяной промышленности, присутствие в сырье тетрахлорида углерода, производство которого должно строго регулироваться российским законодательством, свидетельствует о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами.

Минэнерго РФ объяснило приостановку поставок по нефтепроводу тем, что в сырье обнаружили этилендихлорид — органическое соединение, используемое для очистки нефтяных скважин.

Читайте в «Терминале», Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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