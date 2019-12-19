В нефти из «Дружбы» обнаружили содержание тетрахлорида углерода

В нефти, прокачка которой по трубопроводу «Дружба» была приостановлена в апреле из-за превышенного содержания хлорорганических соединений, содержался тетрахлорид углерода. Его распространение контролируется международным соглашением.

Об этом пишет АНГИ.

Тетрахлорид углерода — токсичное озоноразрушающее вещество, которое ранее использовалось как наполнитель ручных и стационарных огнетушителей и растворитель. Его производство резко сократилось после вступления в силу в 1989 году Монреальского протокола об ограничении использования химикатов, разрушающих озоновый слой. В соответствии с протоколом правительства стран, ратифицировавших документ, несут ответственность за контроль за производством определенных химических веществ.

Анализы образцов нефти были проведены в одной из московских химических лабораторий для Минэнерго и Транснефти, оператора трубопровода. Они показали, что сырье было на 85% загрязнено тетрахлоридом углерода, уточняет РБК.

В нефтяной промышленности, присутствие в сырье тетрахлорида углерода, производство которого должно строго регулироваться российским законодательством, свидетельствует о том, что Россия не пресекла незаконную торговлю химическими веществами.

Минэнерго РФ объяснило приостановку поставок по нефтепроводу тем, что в сырье обнаружили этилендихлорид — органическое соединение, используемое для очистки нефтяных скважин.

Читайте в «Терминале», Беларусь рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн из-за инцидента, связанного с поставками загрязненной хлорорганикой российской нефти. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, комментируя итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.