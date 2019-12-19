В Украине приняли закон о декларировании горючего для аграриев вместо лицензирования

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект №2317.
Документ заменяет обязательное лицензирование топлива для аграриев на складах декларированием.
Согласно принятого законопроекта предусмотрено:
- пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;
- определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней;
- отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа;
- для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней;
- уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов топлива;
- предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленным на поставки горючего по векселю, который оно выдано;
- предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней;
- предоставлена возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным, для исправления ошибочных реквизитов получателя;
- предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации о акцизные склады, зарегистрированные в СЕАРПСЕ;
- перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЕАРПСЕ на 1 июля 2020 года;
- приравнено к собственному потребления использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда;
- установлено трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;
- введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют топливо для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.