В Украине приняли закон о декларировании горючего для аграриев вместо лицензирования

Обновлено: Декабрь 19, 2019. Тэги: ,

В Украине приняли закон о декларировании горючего для аграриев вместо лицензирования

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект №2317.

Документ заменяет обязательное лицензирование топлива для аграриев на складах декларированием.

Согласно принятого законопроекта предусмотрено:

  • пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах;
  • определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней;
  • отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа;
  • для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней;
  • уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов топлива;
  • предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленным на поставки горючего по векселю, который оно выдано;
  • предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней;
  • предоставлена ​​возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным, для исправления ошибочных реквизитов получателя;
  • предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации о акцизные склады, зарегистрированные в СЕАРПСЕ;
  • перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЕАРПСЕ на 1 июля 2020 года;
  • приравнено к собственному потребления использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда;
  • установлено трехдневный срок для регистрации акцизной накладной по экспортной операции;
  • введен механизм для внесения остатков горючего в систему субъектами хозяйствования, которые сохраняют топливо для других субъектов хозяйствования, которые используют его для собственного потребления.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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