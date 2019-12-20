2019-12-20: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром выросли в цене до 66,67 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,17 доллара за баррель, потеряв 0,02%.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд, пишет «Investing.com».

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. «Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз» на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает Захир.

Февральские фьючерсы на нефть марки на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск подорожали на $0,05 (на 0,08%) — до $66,59 за баррель. В четверг их цена повысилась на $0,37 (0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Таким образом, Brent выросла шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,07 (0,11%) — до $61,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% — до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.