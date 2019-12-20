2019-12-20: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , , , , , , , , ,

2019-12-20: Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром выросли в цене до 66,67 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,17 доллара за баррель, потеряв 0,02%.

Цены на нефть эталонных марок слабо колеблются в пятницу после повышения днем ранее до максимумов с середины сентября. При этом котировки могут продемонстрировать подъем по итогам третьей недели подряд, пишет «Investing.com».

Позитивное влияние на рынок оказали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также оптимизм вокруг первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Предложение на рынке скорее всего продолжит сокращаться до конца года, полагает эксперт Tyche Capital Advisors Тарик Захир. Однако в первом квартале цены, по его мнению, пойдут вниз из-за ослабления спроса. «Конечно же, любые проблемы с первой фазой сделки с Китаем ускорят движение вниз» на фоне беспокойства относительно восстановления спроса на топливо, отмечает Захир.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск подорожали на $0,05 (на 0,08%) — до $66,59 за баррель. В четверг их цена повысилась на $0,37 (0,56%), составив на закрытие $66,54 за баррель. Таким образом, Brent выросла шестую сессию подряд.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,07 (0,11%) — до $61,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,29 (на 0,48%), завершив день на отметке $61,22 за баррель.

Котировки нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% — до 480,6 юаней за баррель. На этой недели они повысились на 3,1%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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