«Энергоатом» хочет продавать дополнительно 5% электроэнергии по прямым договорам и уменьшить отчисления в бюджет

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

«Энергоатом» хочет продавать дополнительно 5% электроэнергии по прямым договорам и уменьшить отчисления в бюджет

Руководитель ГП «Энергоатом» Павел Павлишин отметил, что сегодня компания работает над несколькими предложениями, направленными на повышение ее финансовой стабильности. Такими предложениями он назвал продажу дополнительных 5% электроэнергии по прямым договорам и уменьшение отчислений в бюджет с 90% до 30%. 

Об этом пишет Энергореформа.

«Также ведем переговоры с депутатским корпусом, профильным министерством и Минфином, чтобы получить возможность перечислять в бюджет не 90% от прибыли, а 30%», – отметил он.

В то же время руководитель «Энергоатома» прогнозирует принятие поддержанных энергетическим комитетом Верховной Рады изменений в законодательство относительно реструктуризации задолженности ГП «Энергорынок» перед ГП «Энергоатом».

«Думаю, в январе-феврале поддержанные комитетом изменения в разные кодексы относительно реструктуризации задолженности «Энергорынка» перед нами в размере 11,7 млрд грн, возникшей до введения новой модели рынка, будут приняты», – сказал он

Павлишин отметил, что такое решение даст компании возможность, в частности, погасить проценты по кредитам.

По его данным, кредитный портфель ГП «Энергоатом» составляет 24 млрд грн.

Так же Павлишин считает позитивным для компании принятые недавно парламентом изменения в закон о рынке электроэнергии, согласно которым с 1 января 2020 года «Энергоатом» будет продавать на рынке не 10% произведенной электроэнергии, а 15%. Это позволит ГП больше электроэнергии продать по рыночной цене, а не по фиксированной в рамках выполнения PSO.

В то же время руководитель «Энергоатома» сказал, что пока сложно говорить о возможном строительстве новых энергоблоков в стране.

«К настоящему времени в инвестпрограмме — части нашего финплана на будущий год — осталась достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Но мы договорились провести ряд консультаций и совещаний по этому вопросу с Минэконэнерго. Например, относительно удешевления проектов», — сообщил он.

Отвечая на вопрос о возможном его участии в конкурсе на должность президента ГП «Энергоатом», Павлишин сказал, что пока не принял соответствующее решение.

«У меня еще нет решения по этому вопросу… Остаюсь директором Ривненской АЭС», – сказал он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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