Гроші шахтарям надійдуть в цьому році, але ця дискусія набагато ширша — Маркарова

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

Гроші шахтарям надійдуть в цьому році, але ця дискусія набагато ширша — Маркарова

Міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.

Про це вона заявила на «Годині уряду» у парламенті.

«Хочу запевнити понад 300 млн надійдуть до кінця 2019 року.

Що стосується зарплат шахтарів, ми ще в вересні говорили, що це системна проблема в цьому секторі — дуже невелика кількість шахт, які балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти якщо буде інвестиційна програма», — підкреслила міністерка.

«Є шахти на яких собівартість видобутку така, що треба дійсно сідати і разом з парламентом, з профільним міністерством, з профспілками говорити які рішення потрібно зробити для того, щоб це було на користь самих шахтарів.

.. Понад 300 млн будуть профінансовані, але дискусія набагато ширша і системніша, яку точно треба проводити з профільним міністерством», — резюмувала Маркарова.

Читайте в «Терміналі», уряд на найближчому засіданні розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям. Про це заявив перший заступник профільного міністра Віталій Шубін, зустрівшись з представниками профспілки працівників вугільної промисловості та трудових колективів шахтарів, які напередодні мітингували у Києві, повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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