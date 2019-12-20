Гроші шахтарям надійдуть в цьому році, але ця дискусія набагато ширша — Маркарова

Міністерка фінансів Оксана Маркарова запевнила, що гроші на виплату зарплат шахтарям надійдуть до кінця 2019 року, і підкреслила важлиівсть дискусії щодо перегляду системи фінансування шахт.

Про це вона заявила на «Годині уряду» у парламенті.

«Хочу запевнити понад 300 млн надійдуть до кінця 2019 року.

Що стосується зарплат шахтарів, ми ще в вересні говорили, що це системна проблема в цьому секторі — дуже невелика кількість шахт, які балансують на межі беззбитковості, або можуть на неї вийти якщо буде інвестиційна програма», — підкреслила міністерка.

«Є шахти на яких собівартість видобутку така, що треба дійсно сідати і разом з парламентом, з профільним міністерством, з профспілками говорити які рішення потрібно зробити для того, щоб це було на користь самих шахтарів.

.. Понад 300 млн будуть профінансовані, але дискусія набагато ширша і системніша, яку точно треба проводити з профільним міністерством», — резюмувала Маркарова.

Читайте в «Терміналі», уряд на найближчому засіданні розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям. Про це заявив перший заступник профільного міністра Віталій Шубін, зустрівшись з представниками профспілки працівників вугільної промисловості та трудових колективів шахтарів, які напередодні мітингували у Києві, повідомили у пресслужбі Мінекоенерго.