ГТС України та Угорщини домовилися співпрацювати за правилами ЄС

ТОВ «Оператор ГТС України» та угорський оператор FGSZ ltd домовилися про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають законодавству ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

«Сьогодні угорський оператор FGSZ ltd та ТОВ «Оператор ГТС України» домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з 1 січня 2020 року.

У 2015 році угорський оператор FGSZ та попередній оператор ГТС України (АТ «Укртрансгаз») підписали угоду на основі мережевого кодексу ЄС. Наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня наступного року.