ГТС України та Угорщини домовилися співпрацювати за правилами ЄС

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

ГТС України та Угорщини домовилися співпрацювати за правилами ЄС
ТОВ «Оператор ГТС України» та угорський оператор FGSZ ltd домовилися про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають законодавству ЄС.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

«Сьогодні угорський оператор FGSZ ltd та ТОВ «Оператор ГТС України» домовились про умови співпраці у точках з’єднання Берегове та Берегдароц, що повністю відповідають правилам транскордонного співробітництва та законодавству ЄС», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжоператорська угода щодо точок з’єднання між Угорщиною та Україною набере чинності з 1 січня 2020 року.

У 2015 році угорський оператор FGSZ та попередній оператор ГТС України (АТ «Укртрансгаз») підписали угоду на основі мережевого кодексу ЄС. Наразі українська та угорська сторони домовились плавно продовжувати співпрацю для забезпечення безперебійної передачі газу між країнами після 1 січня наступного року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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