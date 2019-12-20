Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов — Reuters

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за газа между российским «Газпромом» и украинским Нафтогазом, в соответствии с суммой, предложенной по решению арбитража», — пишут в издании.

Сообщается, что Министерство энергетики Украины и Нафтогаз от комментариев отказались, в то время как Минэнерго России и Газпром не ответили на запросы о комментариях.

«Терминал» писал, соглашение о транзите российского газа в Европу по территории Украины с большой вероятностью может быть подписано до конца года. Об этом после завершения в Берлине трехсторонних переговоров журналистам сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.