Тристоронні переговори щодо транспортування газу продовжаться сьогодні у Мінську

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , , ,

Тристоронні переговори щодо транспортування газу продовжаться сьогодні у Мінську

Сьогодні, 20 грудня, продовжаться переговори  щодо транспортування газу у тристоронньому форматі у Мінську. Єврокомісія буде брати участь у переговорах в онлайн-режимі.

Про це повідомила пресслужба кабміну.

«Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно — зменшенню ціни на газ». — наголосив Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Нагадаємо,  черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбувся вчора, 19 грудня, у Берліні, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу.

«Термінал» писав, черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну пройде в Берліні. Це підтвердили в Представництві Єврокомісії в Берліні. «У четвер, 19 грудня, віце-президент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», — поінформували в Представництві.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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