Тристоронні переговори щодо транспортування газу продовжаться сьогодні у Мінську

Сьогодні, 20 грудня, продовжаться переговори щодо транспортування газу у тристоронньому форматі у Мінську. Єврокомісія буде брати участь у переговорах в онлайн-режимі.

Про це повідомила пресслужба кабміну.

«Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців. Нам необхідно отримати справедливу оплату за транспортування газу Україною та забезпечити енергетичну безпеку в регіоні. Від цього виграє кожен кінцевий споживач, адже продовження договору на транспортування газу сприятиме стабільності на ринку, а відповідно — зменшенню ціни на газ». — наголосив Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Нагадаємо, черговий раунд тристоронніх газових переговорів відбувся вчора, 19 грудня, у Берліні, де було досягнуто принципових домовленостей щодо деталей нового договору на транспортування газу.

«Термінал» писав, черговий, п’ятий раунд тристоронніх переговорів щодо продовження транзиту російського газу через Україну пройде в Берліні. Це підтвердили в Представництві Єврокомісії в Берліні. «У четвер, 19 грудня, віце-президент Комісії ЄС Марош Шефчович проведе наступний раунд тристоронніх міністерських переговорів щодо довгострокового транзиту російського газу через Україну в Берліні», — поінформували в Представництві.