Україна цього року недоотримала близько 11 млрд податків за видобування вуглеводнів – Маркарова

У 2019 році Україна недоотримала близько 11 млрд гривень рентної плати за видобування вуглеводнів.

Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

«Є ще інші ряд податків, по яким були недовиконання. Це рента, рентна плата за видобування вуглеводнів, якою в результаті в цьому році близько 11 млрд недоотримано. І це акциз з вироблених товарів. Ми всі знаємо, яка велика проблема у нас є з підакцизними товарами – сигарети, тютюнові вироби і алкоголь. Ось це ті податки, які було недоотримано», — сказала Маркарова.

Читайте також в «Терміналі», на початку грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Уряду до 1 липня 2020 року ухвалити рішення щодо обмеження поставки нафтопродуктів, скрапленого газу та інших енергоресурсів з одного джерела на рівні, що не перевищує 30% від загального обсягу поставок. Про це йдеться в Указі Президента №874/2019 від 2 грудня ц. р., згідно з яким рішення РНБО набрало чинності.