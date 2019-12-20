Україна цього року недоотримала близько 11 млрд податків за видобування вуглеводнів – Маркарова

Обновлено: Декабрь 20, 2019. Тэги: , , ,

Україна цього року недоотримала близько 11 млрд податків за видобування вуглеводнів – Маркарова

У 2019 році Україна недоотримала близько 11 млрд гривень рентної плати за видобування вуглеводнів.

Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

«Є ще інші ряд податків, по яким були недовиконання. Це рента, рентна плата за видобування вуглеводнів, якою в результаті в цьому році близько 11 млрд недоотримано. І це акциз з вироблених товарів. Ми всі знаємо, яка велика проблема у нас є з підакцизними товарами – сигарети, тютюнові вироби і алкоголь. Ось це ті податки, які було недоотримано», — сказала Маркарова.

Читайте також в «Терміналі», на початку грудня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Уряду до 1 липня 2020 року ухвалити рішення щодо обмеження поставки нафтопродуктів, скрапленого газу та інших енергоресурсів з одного джерела на рівні, що не перевищує  30% від загального обсягу поставок. Про це йдеться в Указі Президента №874/2019 від 2 грудня ц. р., згідно з яким рішення РНБО набрало чинності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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