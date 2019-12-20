Укрнафта заявила про стабільні показники видобутку в листопаді

ПАТ «Укрнафта» в листопаді 2019 року видобуло 125,2 тис. тонн нафти і конденсату та 95,5 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 2,9% і 2,6% більше проти листопада минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти.

«Показники видобутку «Укрнафти» у листопаді залишаються стабільними. За оперативними даними, у листопаді 2019 «Укрнафта» видобула 125,2 тис. т нафти і конденсату і 95,5 млн м3 газу, що, відповідно, на 2,9% і 2,6% більше у порівнянні з листопадом 2018 року», — йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що середньодобові показники видобутку вуглеводнів у листопаді становили 4,17 тис. тонн нафти та конденсату і 3,18 млн кубометрів газу, дещо збільшившись в порівнянні з попереднім місяцем.

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