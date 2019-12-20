Вітаємо з Днем енергетика

22 грудня Україна святкує День енергетика — день визнання заслуг працівників енергетичної галузі в створенні нашого повного життєвими силами сьогодення і майбутнього.



Енергетика — одна з найважливіших галузей будь-якої країни. Для України рік, що минає енергетичний рік був складним і повним випробувань. Однак завдяки спільним зусиллям людей, які працюють в енергетиці, країна готова увійти в новий рік з новими силами і прагненнями.

Ще сто років тому мало хто міг собі уявити, наскільки бурхливим і діяльним буде мир, в якому ми живемо: безліч складних механізмів, грандіозні комунікації, приголомшливі за розмахом споруди; і всім цим керуєте ви, енергетики!

Творці тепла і світла, професійні вершителі програми енергетичної системи нашої країни, трудівники, цілодобово забезпечують всі сфери людської діяльності енергією, віддані своїй справі люди, примножувати стратегічне багатство нашої Батьківщини!

Шановні енергетики, прийміть сердечні вітання від колективу НТЦ «Псіхєя» і найщиріші побажання нових професійних звершень, натхнення і головне — здоров’я, адже саме Ваша праця дає країні енергію рухатися вперед. А ще — щоб струнка система, яка забезпечує життєдіяльність міст і країн, в ваших умілих руках приносила людям тільки користь!

З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»