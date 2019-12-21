2019-12-21: Цены на нефть в коррекции

Падение цен на нефть усилилось к вечеру на фоне «медвежьих» технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $66,16 за баррель, что на $0,38 (0,57%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,74 (1,21%) — до $60,44 за баррель.

Падение цены WTI ниже $61 за баррель в ходе торгов в пятницу было воспринято трейдерами, как «медвежий» сигнал, что усилило спад, пишет Bloomberg.

В декабре WTI подорожала более чем на 10%, что может стать наилучшей динамикой цены для этого месяца года за последние 17 лет. Поддержку нефтяному рынку в текущем месяце оказало решение ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также заключение промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

«В последние несколько месяцев мы были уверены, в том, что цены на нефть будут расти, однако теперь наши прогнозы становятся более сдержанными», — отмечает аналитик DNB Markets Хельга Мартинсен.

«Рынок уже учел дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+, сделка США и Китая подтверждена, и, в связи с этим, мы считаем ограниченным потенциал подъема цен на нефть в следующие один-три месяца», — цитирует аналитика .