2019-12-21: Цены на нефть в коррекции

Обновлено: Декабрь 21, 2019. Тэги: , , , , , , , , , ,

2019-12-21: Цены на нефть в коррекции

Падение цен на нефть усилилось к вечеру на фоне «медвежьих» технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд.

Об этом пишет «Investing.com».

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $66,16 за баррель, что на $0,38 (0,57%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,74 (1,21%) — до $60,44 за баррель.

Падение цены WTI ниже $61 за баррель в ходе торгов в пятницу было воспринято трейдерами, как «медвежий» сигнал, что усилило спад, пишет Bloomberg.

В декабре WTI подорожала более чем на 10%, что может стать наилучшей динамикой цены для этого месяца года за последние 17 лет. Поддержку нефтяному рынку в текущем месяце оказало решение ОПЕК+ дополнительно ограничить добычу, а также заключение промежуточной торговой сделки Вашингтоном и Пекином.

«В последние несколько месяцев мы были уверены, в том, что цены на нефть будут расти, однако теперь наши прогнозы становятся более сдержанными», — отмечает аналитик DNB Markets Хельга Мартинсен.

«Рынок уже учел дополнительное ограничение добычи странами ОПЕК+, сделка США и Китая подтверждена, и, в связи с этим, мы считаем ограниченным потенциал подъема цен на нефть в следующие один-три месяца», — цитирует аналитика Dow Jones.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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